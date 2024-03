Reprodução/Instagram - 04.03.2024 Ex-esposa de Buda rebate equipe de Pitel









Depois de se pronunciar sobre a interação de Lucas Henrique (Buda) e Giovanna Pitel no BBB 24, Camila Moura, agora ex-esposa do brother, voltou às redes sociais para rebater a equipe da assistente social. Isso porque a professora de história afirmou nas redes sociais que os participantes estariam "um se esfregando no outro, falando que não ia aguentar, que estava passando dos limites", fato que foi rebatido pela equipe da sister, que acusou Camila de difamação.

"Não queremos invalidar tudo o que Camila está sentindo nesse momento, essa jamais será nossa intenção, ela tem total direito de expressar os seus sentimentos como bem preferir. Mas uma afirmação tão distorcida e com tal teor é muito grave, tudo isso está gerando muito hate para a Pitel, são comentários ofensivos ao extremo, sendo que o que foi afirmado por Camila no vídeo - a parte que envolve a Pitel - jamais aconteceu", diz trecho do comunicado.





















Nas redes sociais, Camila rebateu o posicionamento da equipe de Pitel, mas reforçou que não tem nada contra a sister. "Vi que a equipe da Pitel fez um pronunciamento falando que eu aleguei que eles se roçaram. Gente, é um fato, tem vídeo dos pezinhos, é isso", iniciou.

"Eu não acredito em rivalidade feminina, e eu não apareci aqui para criticar a Pitel. Ela tem o relacionamento dela, com o parceiro dela e isso é uma questão deles, é o combinado deles, isso não me afeta. Ela é uma mulher adulta, tem uma história de vida incrível, não estou cobrando nada. Não acredito em rivalidade feminina, não estou cobrando lealdade, sororidade, não estou cobrando nada da Pitel. O meu problema é exclusivamente com a pessoa que tinha um combinado comigo, que é o Lucas Henrique", esclarece Camila.

No final da sequência de vídeos que gravou logo pela manhã, Camila afirma que seu BO é para ser resolvido com o brother: "Quero deixar claro, do fundo do meu coração que não tenha nada contra a Pitel. Meu BO é para resolver com o Calabreso”, finalizou.

