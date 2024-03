Reprodução 29.02.2024 Dado Dolabella e Wanessa





Dado Dolabella, namorado de Wanessa Camargo, se revoltou com a expulsão da cantora do "BBB 24". Na tarde deste sábado (2), Wanessa foi expulsa por agredir Davi, que fez a reclamação no confessionário.

O namorado afirmou que está chocado com a situação e, por isso, vai ao Rio de Janeiro encontrar Wanessa. "Chocado, perplexo!! Não vejo motivos pra expulsão, nunca imaginei que ela fosse sair assim do programa, mas se isso aconteceu foi o melhor pra ela. Estou indo pro Rio agora dar todo apoio e amor que ela possa precisar", desabafou Dado nas redes sociais.

Como foi a agressão de Wanessa a Davi?

Wanessa estava no quarto quando deu um soco na perna do baiano, que dormia coberto. Yasmin Brunet alertou Wanessa que Davi estava na cama e o brother acordou. Depois, Davi foi ao confessionário registrar a situação para a produção do reality.





Durante o Raio-X de sábado, Davi voltou a reclamar da atitude de Wanessa e chegou a conversar com Isabelle sobre a situação. “Me senti desrespeitado por ela e naquele momento ela acabou me batendo, me senti agredido”, disse Davi no raio-x.





A produção pediu aos participantes que arrumassem os pertences de Wanessa. "Atenção senhores, por favor arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente. Atenção a todos, coloquem os pertences da Wanessa na despensa", disse a voz da produção.