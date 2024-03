Reprodução/Instagram Nicolas Prattes abre fotos românticas com Sabrina Sato: 'Pura vida'

O ator Nicolas Prattes surpreendeu neste sábado (2) ao abrir um álbum de fotos românticas ao lado da apresentadora Sabrina Sato. O casal se assumiu recentemente, após sere flagrado junto no carnaval.

Através do Instagram, o ator de "Fuzuê" acabou com qualquer dúvida sobre o envolvimento com Sato. O casal está assumidíssimo e já coleciona fotos a dois.

Na legenda, ele optou por escrever apenas: "Pura Vida……🕉️❤️". Quem retribuiu o gesto foi Sabrina Sato, que respondeu: "Meu lindo 😍❤🔥".

Nos comentários, internautas ficaram encantados com as fotos reveladoras do novo par. "Ela tá com cara de apaixonadinha", apontou uma seguidora.

"Aff! Chega a doer a vista de tanta beleza", elogiou outra. "O olho dele chega a brilhar estando com ela 😍", comentou uma terceira.