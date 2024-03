Reprodução/Instagram - 04.02.2024 Namorada de Davi defende o brother após rixa com Yasmin









Mani Rêgo saiu em defesa do namorado, Davi, nesta segunda-feira (4). O brother enfrenta um paredão com Alane e Michel no BBB 24. Como atendeu o Big Fone, o motorista de aplicativo teve direito a puxar uma pessoa para o paredão. Ele escolheu Yasmin Brunet com a justificativa de que ela é "inútil" no jogo. O termo não agradou a sister, que se livrou da berlinda na prova Bate e Volta, e dividiu opiniões na internet.

Nas redes sociais, Mani falou que estão tentando silenciar Davi e defendeu a permanência dele no jogo. "Um jovem trabalhador com a alegria e coragem da sua periferia nunca teve uma voz tão ecoada. Davi é a voz de muitos de nós, não nos silencie!", escreveu a empreendedora no Instagram. A torcida dela é para que Michel deixe a casa mais vigiada do Brasil na terça-feira (5).





















A namorada do brother também compartilhou um post rebatendo as críticas por ele ter chamado Yasmin de "inútil" no jogo. Luiza Brunet, mãe da modelo, chegou a compartilhar que estava de olho após uma seguidora indicar que Davi cometeu o crime injúria pela palavra usada para definir a rival.

Mani compartilhou nos Stories um post que reúne algumas formas como o seu namorado já foi referido por Yasmin no jogo, entre elas estão: "psicopata", "tóxico", "agressivo", "subterrâneo" e "manipulador".

