Reprodução / Instagram Caio Afiune mostra o resultado da lipo LAD avançada e ginecomastia; veja

Caio Afiune, ex-BBB 21, apareceu no Instagram no último domingo (3) para mostrar o resultado da lipo LAD avançada no abdômen e cirurgia de ginecomastia, procedimento que diminui o tamanho das mamas.

Esta foi a segunda vez que Caio passou pela lipoaspiração de alta definição, conhecida por lipo LAD. O procedimento consiste em fazer a retirada de gordura através de uma cânula acoplada a uma disposição a vácuo, que ressalta os músculos superficiais e dá uma aparência estética de abdômen definido.

Além da lipo e da ginecomastia, ele também se submeteu a um procedimento chamado Renuvion, uma tecnologia que aplica energia no subdérmico para efeito de contração nos tecidos, auxiliando no combate à flacidez.

Nos comentários do post, os internautas opinaram nos resultados. “Resultado incrível e auto estima tbm”, elogiou uma. “Fiuu fiuu 😍😍 Arrasou, irmão!! Dahora demaiss”, escreveu outro. “Dá pra ver que não é natural”, discordou outro.





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente