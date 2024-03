Reprodução Luana Piovani apoia Davi após expulsão de Wanessa Camargo: 'Bom senso'

A atriz Luana Piovani se manifestou sobre os últimos acontecimentos do "BBB 24". Neste domingo (3), a artista mostrou apoio a Davi ao comentar a expulsão de Wanessa Camargo.



Através do Instagram, Luana compartilhou uma publicação que destaca fala de Davi. "Ninguém me desculpa quando eu faço 'psiu', imagina se eu fizesse o que ela faz comigo", refletiu o baiano, que acusou Wanessa de agressão.

Na postagem, a ex-mulher de Pedro Scooby concordou com a fala da Davi. "Psiu psiu coisinha linda do bom senso empinadinho".

No último sábado, Wanessa Camargo foi expulsa da casa mais vigiada após ter dado um tapa na perna de Davi enquanto ele dormia. A produção e o brother entenderam que a cantora infringiu as regras do programa.