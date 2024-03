Reprodução Alinne Rosa

Alinne Rosa surpreendeu os seguidores neste domingo (3) ao publicar um álbum de fotos de biquíni no Instagram. A cantora aproveitou o dia de sol em Salvador, Bahia, renovando o bronzeado.

Nas imagens, a artista aparece com um modelo de estampa da Hello Kitty, posando em cima de um cavalo de pelúcia infantil, ao som da música de Pedro Sampaio com Gasparzinho. “Alinne Rosa enlouqueceu. Cavalgada da paz”, escreveu ela.

A cantora reuniu diversos elogios nos comentários. "Essa gata é simplesmente maravilhosa", destacou uma seguidora. "Linda como sempre", comentou outra.