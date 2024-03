Reprodução/ Instagram 1.3.2024 Ticiane Pinheiro celebra aniversário de Ana Hickmann: 'Que seja leve'

A jornalista Ticiane Pinheiro dedicou uma mensagem de carinho para celebrar o aniversário da apresentadora Ana Hickamann. Nesta sexta-feira (1º), a modelo completou 43 anos.

Através do Instagram, a mulher de César Tralli compartilhou um carrossel de fotos ao lado da parceira de trabalho.

"Hoje é seu dia Aninha!!! Feliz ANIVERSÁRIO AMIGA !!! Que você seja MUITO FELIZ , que esse seu novo ciclo seja LEVE, repleto de AMOR, de SAÚDE, de PAZ e MUITO SUCESSO!!! TE AMO", dedicou.

Nos comentários, alguns internautas associaram a mensagem com a fase complicada que a apresentadora está passando. No final de 2023, ela se separou do empresário Alexandre Correa em meio à denúncia de violência doméstica.

"Parabéns, Ana, minha querida guerreira, amo vocês duas. Feliz aniversário, tudo de melhor nesta nova fase de sua vida. Estamos juntas!!!!!", desejou uma seguidora.