Reprodução Record muda 'A Grande Conquista' após baixa audiência; veja como será

A segunda temporada de 'A Grande Conquista' chega com novidades após uma estreia tímida e com baixa audiência. Para este ano, a Record está apostando em uma cara nova para apresentar o reality e mais desafios para todos os participantes.

Confirmando especulações, Mariana Rios deixou a apresentação do programa e quem comandará a partir da segunda temporada é a veterana do jornalismo Rachel Sheherazade.

Além disso, a emissora de Edir Macedo também está apostando na mudança do formato do reality. Desta vez, todos os 100 participantes terão que passar pela Vila, onde somente 20 serão selecionados para ingressar à mansão.

Vale destacar que a escolha dos participantes da mansão ficará completamente nas mãos do público, através de votação popular.

"Estou contando os dias para começar. Já estou maratonando toda a edição do ano passado com a Mariana Rios. Adorei o formato inédito e exclusivo. Isso me deixou muito feliz, saber que eu estou num programa que foi idealizado pela emissora que já é um sucesso. Espero poder substituir bem a Mari, poder levar aos telespectadores toda essa emoção", declarou a nova apresentadora, Rachel Sheherazade.