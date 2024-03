Reprodução Pai de MC Gui é assaltado à mão armada e carro de R$ 150 mil é roubado

Pai do cantor MC Gui, Rogério Alves sofreu um assalto à mão armada nesta sexta-feira (1º) em São Paulo e teve o carro avaliado em R$ 150 mil roubado pelos criminosos.

Através do Instagram, Rogério denunciou o crime e tranquilizou os seguidores. "Galera, acabei de ser assaltado. Estou bem", declarou o empresário. "Só levaram o carro. Obrigado pelo livramento", acrescentou.

O registro publicado pelo Portal Leo Dias mostra Rogério estacionando o carro quando é surpreendido pela presença dos assaltantes. O carro levado é de modelo Fiat Pulse Abarth 2024 avaliado em R$ 150 mil.

Os dois criminosos estavam em uma moto, utilizada para se aproximar do empresário. Eles estavam armados e renderam Rogério para que um entrasse no carro e fugisse com o veículo.

Horas após o crime, o pai de MC Gui conseguiu recuperar o carro, que tinha sistema de rastreamento.

O funkeiro está fora do Brasil, em uma viagem à Dubai. Nas redes, o cantor lamentou o ocorrido. "Se é louco, acabei de chegar em Dubai e ver meu pai sendo assaltado", escreveu, adicionando emojis de choro.

URGENTE: PAI DO MC GUI E ASSALTADO E TEM O CARRO AVALIADO EM 150 MIL LEVADO 😱🔥 pic.twitter.com/OjRS8gqZ3Y — DE TUDO! (@1Ncartola10) March 1, 2024

Mais calmo, ele gravou um vídeo tranquilizando os seguidores e afirmando que Rogério está bem. "Família, estou no corredor do hotel passando só para tranquilizar meus fãs. Meu pai está bem, fechou? Importante é a vida do meu coroa", completou.