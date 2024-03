Reprodução/Instagram Zé Vaqueiro diz que o filho pode receber alta após 7 meses na UTI

Zé Vaqueiro dividiu com os seguidores as atualizações do quadro de saúde de Arthur, filho caçula, que está internado na UTI desde que nasceu, em julho de 2023.

O bebê nasceu com uma malformação congênita, chamada de Síndrome de Patau, mas apresentou melhoras. Agora, o cantor e a esposa, Ingra Soares, estão na expectativa de levar o menino para casa.





"Muita gente tá perguntando no direct se Arthur continua no hospital. Sim, ele continua. Em breve, se Deus quiser, ele vai receber alta e vai tá indo pra casa, com fé em Deus", afirmou ele nos Stories do Instagram.





Na sequência, o artista explicou os cuidados com o bebê. A fonoaudióloga tá fazendo todo um preparo com ele para a retirada da sonda pela qual ele se alimenta. Se evoluir isso, ele vai pra casa sem a sonda. Porém, se não tiver a evolução dele, se Deus quiser, vai pra casa com a sondinha de alimentação mesmo e ela vai ficar acompanhando ele em casa".

