Reprodução Instagram - 21.08.2023 Fernanda Gentil

Fernanda Gentil apareceu nas redes sociais e mostrou parte do tratamento contra a Paralisia de Bell. Ela também contou que assim que descobriu a doença, fez uso de corticoide para contê-la e que hoje em dia, o tratamento é fisioterapia facial.

"Agora preciso continuar com a fisioterapia com muita disciplina três vezes na semana para não ficar com nenhuma sequela", explicou.

A apresentadora disse que cada sessão de fisioterapia dura por volta de uma hora e chegam a ser doloridas.

"Ela vai 'soltando' nervo por nervo no rosto já que a paralisia acontece por causa da inflamação desses nervos", contou.

A paralisia de Bell é uma condição médica que afeta os nervos faciais, o que causa fraqueza súbita e temporária nos músculos do rosto. Fernanda disse que percebeu que os músculos do rosto não estavam funcionando direito ao tentar mandar um beijo para o filho."Comecei a mandar vários beijos e não saia, a boca não firmava, sabe?", falou nas redes sociais ao revelar quando percebeu que algo estava errado.

A causa exata da paralisia não é conhecida, mas acreditam que ela seja causada por um vírus como a herpes simplex.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente