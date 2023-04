Reprodução/ YouTube Fernanda Gentil do PodDelas

Na última terça-feira (4), Fernanda Gentil esteve no "PodDelas" e falou do início da vida sexual com Priscila Montandon, atual esposa. A apresentadora confessou que não sabia como fazer sexo com uma mulher até conhecer Priscila e que teve que aprender assistindo filmes.

"Nunca na vida tinha [se relacionado com mulher]... Inclusive não sabia nem como fazia [sexo]... Como que faz? Como que não machuca? Vi uns filmes, pesquisei no YouTube, vi umas coisas, fiz o dever de casa, e aí fui lá... Sou uma pessoa que gosta de aprender", disse Fernanda.

Ela ainda contou que teve a ajuda da esposa desde a primeira vez das suas. "Me ensina que eu sou esforçada. Com certeza [teve] muita prática, bastante, então sai de lá, cara, sapatona a vida inteira, entendeu? Sai 'expert' e foi incrível, demais, e não teve volta. Desde a primeira vez nunca mais separamos, nos afastamos", declarou.

