A apresentadora Titi Müller publicou uma foto de topless durante uma viagem em um lugar com baixas temperaturas. "Quando abre a geladeira pra dar aquela refrescada. Muito calor por aí também?", perguntou ela, nesta sexta (1).



Nos comentários da postagem, os fãs da apresentadora a aclamaram. "Nossa, era isso que eu queria", comentou uma seguidora em relação ao lugar para o qual a jornalista viajou. "Eu moraria na geladeira hoje", brincou uma segunda. "Que fotão", elogiou.





Titi Müller é uma das apresentadoras mais conhecidas do Brasil. Com passagem pelos canais MTV e Multishow, ela já entrevistou diversos artistas nacionais e internacionais. Em 2023, a ruiva iniciou um projeto com Mari Moon, o podcast Acessíveis Cast.

Além disso, ela é irmã de Taina Müller, conhecida por interpretar a protagonista da série de sucesso "Bom Dia, Verônica", da Netflix.

