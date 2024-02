Reprodução/Globoplay - 27.02.2024 BBB 24: Yasmin é acusada de xenofobia após zoar Davi; entenda

Yasmin Brunet caçoou do sotaque de Davi após a discussão dele com Wanessa Camargo na noite da última quarta-feira (28). A modelo primeiro imitou o motorista de aplicativo e disse: "Não dá para entender". Nas redes sociais, os internautas criticaram a postura de Yasmin.

A atriz conversava na cozinha com a filha de Zezé di Camargo, Pitel, Giovanna, Michel e Fernanda. O grupo comentava a briga generalizada de mais cedo, que foi causada pelas punições levadas de propósito por Yasmin.

"Ele não fala 'calma, Wanessa', ele fala...", disse a modelo, imitando o sotaque do baiano. A Fernanda gargalhou, e a Giovanna concordou. "Não dá para entender o que ele fala", completou Yasmin.

Nas redes sociais a conversa do grupo deu o que falar. "Yasmin, Wanessa, Pitel, Giovanna estão praticando xenofobia com o sotaque do Davi agora na cozinha", apontou um internauta. "Dá para entender muito bem o que o Davi fala, só as dondocas que não entendem. Yasmin ainda imita o sotaque dele", reclamou outro.

"O que a Wanessa e a Yasmin realmente querem falar sobre o Davi: ele era negro, andava negro, falava negro, usava negro, tinha o cabelo negro, o sotaque negro", comentou uma, fazendo referência a uma fala da série “Todo Mundo Odeia o Chris”.

O show de xenofobia pra cima do Davi , não conseguem ganhar nos argumentos resolvem partir pra escrotidão #BBB24 pic.twitter.com/ovoR3FWw5q — Flavs (@poIemizei) February 29, 2024





