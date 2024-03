Reprodução Instagram - 1.3.2024 Francisco Gil e Alice Wegmann no Japão

A atriz Alice Wegmann e o musicista Francisco Gil viajaram juntos ao Japão. A dupla se desesperou nesta sexta-feira (1º), ao notar que os móveis do hotel em que estão hospedados começaram a chacoalhar e que eles estavam passando por um terremoto.



“Será que a gente tá feliz? Um detalhe importante, a gente acordou hoje com um terremoto. Foi nosso despertador, mas parece que foi fraco e é normal. Só que assim, chacoalhou tudo, acordou a gente. Alice falou que era terremoto, e eu dei risada porque não acreditei”, iniciou Francisco, filho de Preta Gil, por meio das redes sociais.



A atriz também comentou a surpresa com o terremoto e brincou com Francisco, alegando que ele não acreditava que os tremores se tratavam de um terremoto, mas, sim, de um casal que estaria tendo relações sexuais no quarto ao lado deles.



“Francisco achou que era só um casal na hora H do quarto ao lado, mas era terremoto”, brincou Alice Wegmann, que está confirmada no elenco da segunda temporada de “Justiça”, seriado escrito por Manuela Dias.





