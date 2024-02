Reprodução Filha de Virginia e Zé Felipe quebra vaso de vizinha; valor surpreende

A influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu nesta terça-feira (27) ao revelar que a filha caçula de um ano, Maria Flor, quebrou o vaso da vizinha. O valor do item foi avaliado em R$ 4.500, dividindo a opinião dos internautas.

Através dos Stories do Instagram, Virginia Fonseca filmou a herdeira brincando. "É Flor, Flor, conta o que você arrumou aqui no condomínio... esbarrou no vaso da vizinha, R$ 4.500", revelou a empresária.





A reação da Maria Flor com a Mãe contando que ela quebrou um vaso de R$4.500 de uma vizinha 🤣🤭 pic.twitter.com/68pHp7EfLw — FutricasDoDia (@futricasdodia) February 27, 2024

No vídeo, a criança sai correndo ao perceber que receberia bronca da mãe. "Ela saindo pleníssima porque sabe que isso não é problema dela", brincou um internauta.

"E ela fingindo que tá achando caro kk", comentou uma internauta, alfinetando Virginia Fonseca. "Pra ela esse dinheiro é troco de bala kkkkk", apontou outra.

Casada com o músico Zé Felipe, Virginia Fonseca é mãe de Maria Alice, de 2 anos, Maria Flor, de 1 ano, e o casal está a espera do terceiro filho, que se chamará José Leonardo.