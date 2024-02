Reprodução 29.02.2024 Poliana resgata fotos raras de Zé Felipe na infância

A influenciadora Poliana Rocha surpreendeu nesta quinta-feira (29) ao publicar fotos raras do filho Zé Felipe na infância. No Instagram, a mulher de Leonardo relembrou as crises de ciúmes do herdeiro.



Aproveitando o movimento da hashtag TBT (Throwback Thursday/Quinta-feira das Lembranças), Poliana Rocha abriu um álbum de fotos da infância do único filho, José Felipe.

Nas imagens, o atual cantor sertanejo aparece em torneio de montaria, abraçado com a mãe e pescando. Um registro chamou a atenção, nele o pequeno aparece emburrado ao lado de Poliana Rocha.

"Crises de ciúmes e eu sempre conversando", entregou o motivo, a matriarca.

Zé Felipe é fruto do casamento entre a jornalista e o cantor sertanejo Leonardo. O artista ainda é pai de Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Costa, Matheus Vargas e João Guilherme, todos frutos de outros relacionamentos.