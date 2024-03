Reprodução/Instagram - 29.02.2024 Eliezer desabafa sobre ataques por relacionamento com Viih Tube









Eliezer abriu o coração e desabafou nas redes sociais nesta quinta-feira (29). O influenciador digital refletiu sobre as mensagens de ódio que recebeu nos últimos dois anos, desde que participou da 22ª edição do BBB e deu início ao relacionamento com Viih Tube. O marqueteiro contou que foi chamado de "interesseiro" diversas vezes, inclusive quando a influenciadora engravidou dele e os dois passaram a morar juntos.

“Tem dois anos que escuto isso, já me incomodou muito, confesso.Inclusive, o maior cancelamento que eu tive na internet, eu sofri porque menti por medo de me chamarem de interesseiro. Lembram quando me perguntaram se eu iria morar com a Viih? Na época, eu já estava morando na casa dela e menti falando que ia continuar no meu apartamento ‘por enquanto’ porque achei que iriam me chamar de interesseiro. Qual foi o resultado? Me cancelaram porque eu estava ‘negando’ a paternidade. Deu na mesma. Aí eu aprendi que independente do que você fizer ou de onde você chegar, as pessoas vão sempre te diminuir ou invalidar qualquer caminho”, começou o influenciador.





















Em seguida, Eliezer comentou da casa que comprou com Viih Tube e na qual pretendem morar durante a primeira infância da filha deles, Lua. "Mesmo que eu colocasse aqui todos os comprovantes de pagamento, mesmo assim vão se passar anos e essas pessoas ainda vão falar a mesma coisa [me chamar de interesseiro]. Eu vou continuar aqui, cada vez melhor, com mais coisas, mais feliz", disse.

“As pessoas são podres mesmo! As pessoas são frustradas mesmo! As pessoas não podem ver ninguém prosperando ou melhorando de vida porque não aceitam e a inveja grita mesmo. Elas se rasgam por dentro e é essa a forma delas se aliviarem, fazendo esse tipo de comentário porque elas sabem que, na maioria das vezes, a vida delas está uma merda. Para finalizar, queria só dizer que enquanto vocês continuam falando (porque sei que nao vai parar, é mais forte do que vocês) eu vou continuar aqui cada vez melhor, com mais coisas, mais feliz, mais realizado, enquanto vocês…”, finalizou.

