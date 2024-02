Reprodução/Instagram Após levar 'fora', Maisa viaja para Paris e diverte seguidores: 'Queria ser você'

Maisa Silva apostou em uma solução bem luxuosa para superar um romance não correspondido. A atriz embarcou para Paris após receber um 'ghosting' [sumiço] de um pretendente.

"Ele meteu um ghosting, eu meti um voo para Paris", escreveu ela na legenda da publicação. O post faz parte uma 'trend' das redes sociais onde as pessoas contam como superaram as desilusões amorosas.

ele meteu um ghosting eu meti um voo pra Paris pic.twitter.com/SWXpfnuIlj — +a (@maisa) February 29, 2024





Os internautas se divertiram com a publicação. "Queria ser assim, mas o máximo que eu vou é até a esquina", disse uma; "Quero ser você quando eu crescer", declarou outro; "Ninguém tá ileso do ghosting a diferença é que ela pega um voo pra Paris e eu pego a linha azul pro trabalho", brincou uma terceira.





Com a repercussão, Maisa fez questão de esclarecer a vida amorosa. "É um memezito amores, tô indo trabalhar, claro, mas não podia perder a piada...", completou ela.

Hahaha é um memezito amores tô indo trabalhar claro, mas n podia perder a piada... 🫶🏼 https://t.co/DZMnlA4aiD — +a (@maisa) February 29, 2024





