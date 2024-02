Reprodução/Instagram - 27.02.2024 Virgínia Fonseca é criticada por contratar seguranças para filha





Virgínia Fonseca desabafou nas redes sociais e revelou que contratou dois seguranças para acompanhar a filha, Maria Alice, de dois anos, na escola. A influenciadora se manifestou após rumores surgirem na internet de que os pais dos outros estavam debochando da situação. "Se reclamar eu pago mais um", rebateu a mulher de Zé Felipe.



"Primeiro dia de aula, não! Todos os dias até ela parar de estudar kkkkkkkk (Maria Flor e José Leonardo entram nisso também). E são 2 seguranças. Um dentro da escola e um do lado de fora… E se reclamarem, pego mais um para fazer a ronda no quarteirão. Segurança nunca é demais e nós aqui gastamos o que for preciso para a segurança dos nossos filhos. O mundo é cruel e eu que não pago para ver. Obs: se isso for real, eu pensei que as picuinhas de pais demoravam um pouco mais viu", escreveu ela.





Mais cedo, Virgínia levou Maria Alice para o primeiro dia de aula e contou como foi a experiência de levar a menina à escola pela primeira vez, além de dizer que a pequena não teve problemas em ficar no colégio sem os pais.

"Deixamos Maria na escola, mas ainda não fiz o download dessa informação", disse a empresária assim que saiu do colégio. "Já fomos lá deixar Maria Alice e voltamos para casa. Ela não chorou, entrou na sala, interagiu com a professora, interagiu com os amiguinhos, mas não quis ficar, ficou mais rodando na escola", detalhou Virginia.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: