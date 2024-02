Reprodução/Instagram - 28.02.2024 Thomaz Costa vende peças íntimas usadas por mais de R$ 1 mil: 'Suada'





Thomaz Costa, de 23 anos, anunciou a venda de peças íntimas na manhã desta quarta-feira (28). Em um perfil reservado para fãs e seguidores de suas contas no OnlyFans e na Privacy, o ator contou que conseguiu vender uma cueca usada e agora venderá um par de meias por R$ 1.600.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, Thomaz mostra as peças que ele separou para a venda e divulga os valores. "Vou fazer o seguinte, ao invés de mandar as duas [cuecas] por R$ 1.500, vou mandar uma por R$ 800 e a outra por R$ 800 também. E a cueca já foi, já, já", contou ele, mostrando as peças embaladas.





Na sequência, o influenciador compartilhou que também venderia meias suadas. "Vocês viram lá no meu Instagram principal o quanto que eu suei hoje treinando, né? Ó, toda molhada de suor. Vou vender, hein, mano? Vou vender a meia. Vou vender essa daqui, ó. Essa, suada que eu usei ontem e estou usando hoje para treinar [...] Quem vai ser o sortudo que vai levar primeiro", mostrou Thomaz.

Thomaz Costa está vendendo suas meias suadas por R$ 800,00. Cuecas usadas também estão sendo vendidas.



Thomaz Costa voltou a apostar em vídeos e fotos sensuais na internet. Ano passado, ele deu uma pausa para "focar em projetos da carreira", como uma luta em que participou no último fim de semana contra Luiz Otávio Mesquita no Fight Music Show 4.

