Depois da participação na 15ª edição de "A Fazenda", da Record, Rachel Sheherazade será a apresentadora da próxima edição do reality show “A Grande Conquista”, que também pertence à emissora.

A produção do programa já fechou os 100 nomes para esta edição e mais 10 que serão stand-by.





















Mariana Rios, que estava à frente do reality, foi convidada para apresentar um novo programa que vai estrear no segundo semestre, baseado no formato Flirty Dance.

De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do R7, Rachel gravou um piloto de “A Grande Conquista” e foi muito bem no teste. A novidade deve ser oficializada ainda nesta quinta-feira (28).

