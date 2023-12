Reprodução/Instagram Sheherazade diz que foi menosprezada por presença em gravação após expulsão

Rachel Sheherazade apareceu nos Stories do Instagram após a gravação da Lavação de Roupa Suja para detalhar o que rolou entre os outros participantes.

A jornalista afirmou que tentaram lhe menosprezar pela sua presença.





"Algumas pessoas tentando menosprezar a mim e ao Lucas. A mim, principalmente, chamando de 'expulsa', que não era pra gente estar ali... Não sei se vai aparecer na dinâmica que vai ser editada. Mandei a pessoa perguntar para a Record por que eu estava lá", começou ela.

A ex-peoa ressaltou que foi convidada pela Record. "Obviamente, não pulei o muro, não pulei cerca para entrar de penetra, pelo contrário, fui convidada e muito bem convidada. Não tinha obrigação nenhuma de estar ali".

Porém, Sheherazade explicou que a participação foi uma exceção, uma vez que expulsos não costumam participar das gravações da reta final do reality.

"Aliás, foi um convite sui generis na história da Fazenda: nenhuma pessoa expulsa da Fazenda jamais participou de nada, de Faro, do Selfie Service, dos programas da casa. Uma pessoa que é expulsa não tem uma matéria especial no 'Domingo Espetacular' mostrando como foi a recepção do povo a essa 'expulsa'. Uma pessoa que é expulsa não ganha, no programa do Faro, um quadro em homenagem a ela", completou.

Rachel ainda apontou as regalias que recebeu da emissora. "Fizeram uma biografia da minha vida. Será que uma pessoa expulsa recebe tamanha deferência? Pois é, eu recebi, graças a Deus, ao público e à Record. Por onde eu passo sou benquista, bem-vinda e não seria diferente".

"Algumas pessoas não queriam que eu voltasse, mas voltei a convite, pois não entro onde não sou chamada", concluiu ela.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: