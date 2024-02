Reprodução Luan Santana e ex Jade Magalhães são alvos de rumores de reconciliação

Voltaram? O cantor Luan Santana e a ex-noiva Jade Magalhães estariam tentando uma reaproximação de acordo com os fãs do ex-casal. Nas redes sociais, internautas levantaram indícios de que o artista e a influenciadora estão hospedados no mesmo hotel no México.



Através das redes, Luan Santana chamou atenção ao publicar uma foto de paisagem paradisíaca. Acontece que a ex-noiva Jade Magalhães publicou um registro de "Bom dia" em que o cenário é semelhante à foto compartilhada pelo cantor.





Além disso, surgiu nas redes sociais uma foto onde é possível ver um casal parecido com Luan Santana e Jade. Apesar disso, o registro captou a dupla de costas e não apresenta boa qualidade ao ponto de reconhecer as pessoas.

Com isso, fãs estão na expectativa de reconciliação de Luan Santana e Jade Magalhães. Eles ficaram juntos por treze anos e até noivaram, entretanto, o relacionamento chegou ao fim em 2020. Nesse período, o sertanejo noivou da ex-namorada Izabela Cunha.