Reprodução/Instagram Kelly Key

Kelly Key usou as redes sociais na última terça-feira (27) para expor alguns detalhes da mudança dela para Angola, no continente africano. A cantora e influenciadora vive com o marido no país há quase três anos.



“O Mico, meu marido, é angolano e nós estamos juntos há 22 anos. Quando eu o conheci, foi aqui em Angola, fazendo show. Durante todo esse período, a gente sabia que, em algum momento, a gente ia ter que vir pra cá. Isso levou o tempo necessário para acontecer. Depois de 20 anos, cá estamos nós, vivendo algo que já deveria ter acontecido há mais tempo”, iniciou.



Kelly Key detalhou que acaba transitando entre três países diferentes: Brasil, Portugal e Angola, onde mora atualmente. “Isso ficou um pouco confuso e é uma questão que todo mundo me pergunta muito ultimamente”, disse, em referência à morar nos três países.



“São três países que têm muita relação com a nossa vida familiar e profissional. Então, em algum momento vamos estar transitando por esses países. Neste momento, nossa vida é aqui em Angola, já vai fazer três anos, e a gente está bem”, finalizou.





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente:

$