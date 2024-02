Reprodução X, antigo Twitter - 28.2.2024 Hunter Schafer foi presa após protesto

A atriz Hunter Schafer foi presa junto com outros manifestantes, que protestavam contra o presidente americano Joe Biden. O político estava no prédio 30 Rockefeller Plaza, gravando uma participação no programa “Late Night”.



A prisão aconteceu nesta segunda-feira (26), porém a divulgação por veículos jornalísticos americanos só ocorreu nesta quarta-feira (28). A atriz protestava contra Joe Biden e pedia “cessar-fogo” na Faixa de Gaza.



Quem é Hunter Schafer?

Atriz trans de 25 anos, ela ganhou reconhecimento na televisão internacional com o seriado “Euphoria”, da HBO Max. Na trama dramática, que já conta com duas temporadas, Hunter deu vida à personagem Jules.



Além do seriado, a intérprete ganhou notoriedade na indústria cinematográfica ao intepretar Tigris Snow em “Jogos Vorazes — A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, baseado no best-seller homônimo de Suzanne Collins.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente:

$