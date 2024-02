Reprodução/Instagram - 28.02.2024 Fabricio Carpinejar faz texto emocionante de Fabiana Justus





O escritor Fabricio Caprinejar postou um texto relacionado à condição médica de Fabiana Justus, que está com leucemia e em tratamento desde janeiro de 2024. Nas redes sociais dele, o autor se emocionou com as publicações da filha de Roberto Justus e fez um relato tocante nesta quarta (28).



"Esqueça sua fama, esqueça de quem é filha, esqueça qualquer informação dos seus bastidores de empresária. Veja apenas a história de uma mãe de 37 anos, que acabou de dar à luz o seu terceiro filho, Luigi. Ela passa no pronto-socorro devido a dor nas costas e febre, acredita que será uma consulta rápida e descobre que tem leucemia mieloide aguda", iniciou ele.





"É retirada subitamente de sua tranquilidade e internada às pressas no hospital, para combater um câncer agressivo e avassalador. Tudo estava bem e, de repente, tudo não está mais. Tudo estava seguro e, de repente, tudo não está mais. Jamais saberemos quando o nosso mundo vai desmoronar", continuou.

"Você chora com Fabiana desmamando Luigi, e Luigi ronronando nos seus ombros como se entoasse precocemente uma canção de ninar para a sua mãe.

Você chora mais uma vez com Bruno, seu companheiro há mais de vinte anos, encolhido na cama ao lado dela, cheirando seu cangote, demonstrando igual vulnerabilidade", avaliou ele.

Fabiana Justus tem utilizado a plataforma que possui nas redes sociais para dividir com os seguidores o dia a dia do tratamento contra a doença. "Você chora em seguida quando Bruno raspa a cabeça na frente das filhas, em solidariedade à esposa. Você chora de novo ao observar o incentivo das gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos, porque as crianças entendem o que vem acontecendo muito mais do que pensamos", desabafou o escritor.





"Você chora outra vez quando Bruno tira Fabiana para dançar a música “Pra Melhorar”, de Marisa Monte [...] Em todas as cenas, você não sente pena, mas orgulho de como uma família pode se unir nos momentos mais difíceis da existência. E eles teriam motivos de sobra para esconjurar o destino, para perder a fé diante do sofrimento da doença. Mas só vejo dizerem: “obrigado, Deus, obrigado por mais um dia perto de quem amamos”, finalizou Carpinejar.

Nos comentários da publicação, os internautas se emocionaram com o texto do escritor. "Que texto lindo. Quanta sensibilidade!", comentou um seguidor. "E você chora lendo esse texto magnífico", elogiou um segundo. "Choro vendo os seus stories [Fabiana Justus], e agora o Carpinejar escreve esse texto lindo! Rica do que o dinheiro não compra, e a cura está vindo!", desejou uma terceira.

