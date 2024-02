Reprodução/Instagram - 26.02.2024 Taís Araujo





Os internautas se surpreenderam com a semelhança entre Taís Araujo e a filha Maria Antônia. Em uma publicação feita no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira (26), um perfil postou uma foto da atriz com a caçula e provocou comentários à respeito da similidade entre as duas.



"Chocado que a filha da Taís Araujo parece mais Araujo do que a própria Taís Araujo", postou um internauta. Nos comentários da publicação, outros usuários da rede social reagiram à foto.

Chocado que a filha da tais araujo parece mais a tais araujo do que a propria tais araujo pic.twitter.com/92IXCI6rzI — Alvinho (@AlvaroPenerotti) February 25, 2024

















"Que fofinha a Taís pocket version", brincou uma seguidora. "Meu Deus, achei que era uma montagem com ela pequena", avaliou uma segunda. "Nossa é muito parecida mesmo. Parece até filtro", falou uma terceira. "Eu achei que era uma montagem daquelas da pessoa adulta com o seu 'eu' criança", afirmou uma quarta.

Taís Araujo e Lázaro Ramos estão juntos desde 2007 e possuem dois filhos: João Vicente, de 12 anos, e Maria Antônia, de 8.

