Popó revela segredo de Bambam e chama Naldo de mentiroso

Popó participou do “Encontro com Patrícia Poeta” desta segunda-feira (26), onde falou da luta com Bambam no último sábado (24). Ele revelou um segredo do ex-BBB ao vivo.

Após falar da competição e rever cenas da luta, em que nocauteou Bambam em 36 segundos, o lutador contou que o oponente assumiu para ele que não voltou para o ringue por medo de “você me apagar”.

“Eu fui pra cima porque eu sabia que a primeira pancada que ele tomar…Eu falei: ‘Ele vai tomar uma pancada e é certeza absoluta que ele vai amarelar. E arregou”, disse o tetracampeão de boxe.

Depois, o esportista cutucou o cantor Naldo. “O Naldo também tá: ‘Ah, porque eu quero lutar de novo’. É outro mentiroso igual o Vitor Belfort”, alfinetou, citando também Vitor, que desafiou ele para uma luta.

“Naldo é mentiroso, então pra ele não voltar de novo com as mentiras: Naldo, para porque suas mentiras já deram, ninguém acredita mais em você”, afirmou Popó.

