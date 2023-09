Reprodução/Instagram - 30.06.2023 Ingrid Lima, ex-stylist de Preta Gil, foi apontada como amante de Rodrigo Godoy





Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, confirmou o fim do relacionamento com a estilista Ingrid Lima, com quem traiu a cantora dentro da casa da artista.

Em uma live realizada no OnlyFans, na sexta-feira (8), Godoy afirmou que está "quietinho". "Estou solteiro. Tô aí, quietinho na minha. Estou vivendo a minha vida aí, do jeito que eu consigo viver. Não estou nem pensando nesse bagulho. Essa é a real", disse o ex de Preta Gil.

Leia também Como foi o casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy





Godoy se manifestou quatro dias após preta Gil criticar o ex-casal através das redes sociais. "Essa noite tive insônia e não dormi, passei a noite me remoendo de dor no peito, pensando em como meu ex-marido e sua amante foram cruéis, frios e maquiavélicos e tão sujos comigo", afirmou Preta, na manhã da segunda-feira (4).

"Faço de tudo, juro que tento, mas dói! Sim, não superei tanta baixaria. Me explica como supera tão rápido algo tão cruel? Um dia estarei preparada para dividir com vocês tanta sujeira", complementou a cantora.

Morando na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o personal trainer aproveitou a live na plataforma de conteúdo adulto para comentar a polêmica de ter enganado os assinantes, já que não posta o conteúdo esperado pela maioria, as famosas nudes.

"Sinto frustrá-los. Mas para botar nudes aqui é outro caminho. Não sou desse bagulho. Pode ter umas coisinhas mais para frente, mas o nudes mesmo, não vai ter", explicou Godoy, que cobra R$ 49 por mês dos assinantes desde junho deste ano.





Preta Gil confirma traição de Rodrigo Godoy

Após anunciar o fim do casamento com Rodrigo Godoy em 2023, Preta Gil afirmou que foi traída pelo personal trainer dentro da própria casa. O pivô da infidelidade, segundo a cantora, foi a stylist Ingrid Lima, que trabalhava com Preta e tinha acesso ao imóvel.

"Não consigo aceitar, como fui casada nove anos e meio com um homem desses? Como pude ajudar tanto uma mulher como essa? Meu Deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim", desabafou Preta Gil.

Godoy e Lima foram flagrados juntos em junho e o personal não gostou. "Tá uma situação completamente ridícula, uma perseguição já muito escrota. Não sei de onde que bate na cachola de vocês, achando que vocês têm o direito de ficar apontando telefone na cara dos outros, fazendo foto e vídeo pra vender pra fofoqueirinho fazer graça na internet", reclamou, na época.