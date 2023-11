Reprodução Elba Ramalho comenta foto do ex-marido de Preta Gil e recebe críticas

A cantora Elba Ramalho recebeu diversas críticas nas redes sociais após uma interação polêmica com o ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy. Através do Instagram na última quarta-feira (8), a artista apontou ter sido "bom ver" o rapaz.



Na quarta-feira, o ex-marido de Preta Gil surpreendeu ao publicar uma foto no Instagram. Desde a polêmica da traição, Rodrigo vinha sendo mais discreto nas redes.

Um dos comentários que chamou atenção foi o de Elba. "Oi, Rodrigo, bom lhe ver", disse a cantora. Em resposta, o personal trainer comentou alguns emojis de estrelas.

Os internautas que viram a interação não gostaram da troca de mensagens. "Ele quer só as mais velhas para dar o golpe", criticou um. "Que decadência, Elba", rejeitou outro.



Rodrigo Godoy chamou atenção da mídia após o término do casamento com Preta Gil acontecer em meio a um caso de traição com a stylish da cantora. A infidelidade aconteceu no mesmo período em que Preta Gil começou o tratamento de um câncer no intestino.