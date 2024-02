Reprodução/Instagram - 11.02.2024 Viih Tube e Eliezer celebram os 10 meses da filha com festa de tema Spice Girls





Viih Tube e Eliezer movimentaram as redes sociais ao revelarem o tema da festa de 10 meses da filha, Lua, neste domingo. No Instagram, os papais compartilharam uma sequência de cliques da comemoração de Spice Girls e arrancaram elogios.

A pequena surgiu até com uma peruca loira e esbanjou muita fofura nas redes sociais. Viih e Eliezer também não ficaram de fora da brincadeira e usaram looks inspirados nas integrantes do grupo.























"As Spice Girls. 10 meses da nossa Spice, quem amou o tema do papai? Te amamos princesa!", escreveram os ex-BBBs na legenda da publicação.

A publicação viralizou e rendeu muitos comentários para Viih e Eliezer "Eu perdi absolutamente tudo vendo o Eli com essa roupa", disse uma seguidora. "Não aguento com essa lindeza", se derreteu outra. "Imagina a festa de 1 ano", disparou uma terceira.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: