O ator Arthur Aguiar desabafou com os fãs e contou do estado emocional pelo qual passou durante os meses em que acompanhou a gestação da namorada, Jheny Santucci.

"Dei aquela engordada, principalmente nessa reta final de gravidez. Foram quase 10 kg", revelou ele no story do Instagram, nesta segunda (26).



"É impressionante como o emocional impacta diretamente em tudo", relatou o campeão do BBB 22. "Frustrações, decepções, preocupações e ansiedade me fizeram ganhar 10 kg", detalhou.





"Chegou a hora de voltar a cuidar de mim [...] Além da mente, vou cuidar do meu corpo também", disse Aguiar.

O artista conheceu a namorada em março de 2023 e quando soube da gravidez, tentou manter um relacionamento com Santucci. O namoro não deu certo e os dois concordaram em cuidar do filho Gabriel, que nasceu em fevereiro de 2024, como pais separados. Após o nascimento do filho, Arthur e Jheny deram uma nova chance ao amor.

Além do garoto, Arthur Aguiar possui uma filha com a influenciadora Maira Cardi. Juntos, eles são pais de Sophia Cardi Aguiar.

