Reprodução/Instagram Juju Ferrari é alvo de críticas por fazer tatuagem de biquíni

Juju Ferrari foi alvo de muitas críticas ao fazer uma sessão de tatuagem usando biquíni. A influenciadora compartilhou um vídeo nas redes sociais e fez questão de rebater os comentários.

Nas imagens, a apresentadora aparece deitada na maca enquanto o tatuador desenha uma Estátua da Liberdade com os olhos vendados por uma nota de dólar na lateral da coxa.





Os internautas não deixaram de comentar a vestimenta da ex-affair de Andressa Urach. "A pergunta é porque biquíni?", questionou um; "Qual a necessidade de ir de biquíni, fazer tatuagem", comentou outra; "Impressionante o que o povo não faz para engajamento", declarou um terceiro.

Com a chuva de críticas, Juju voltou a publicação para responder. "Não pode mais nem se tatuar em paz? Gente do céu, vocês se passam!", escreveu ela.

