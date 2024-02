Reprodução/Instagram Deniziane ganhar celular de presente dos fãs após eliminação do BBB 24

Após a eliminação na terça-feira (20), Deniziane começou a ter contato com os fãs que conquistou durante a participação no BBB 24. Em um dos encontros, a sister foi presenteada com um celular de última geração. O iPhine 15, avaliado em R$ 7 mil, chocou os internautas e até a ex-BBB.

O vídeo da surpresa viralizou nas redes sociais e a reação da ex-BBB deu o que falar entre os internautas.





"Gente, juro, eu estou tremendo. Gente, vocês são doidas? Eu estou tremendo. Como é que eu vou pagar isso aqui para vocês? Eu não tenho dinheiro", disse ela.





A atitude dos fãs foi alvo de críticas. "Esse resumiu bem com uma palavra o que eu acho disso, 'Doidas'. Primeiro ser fã de ex BBB, segundo gastar dinheiro com ex BBB. A pessoa não tá no juízo normal", declarou uma; "E quem deu filmando de um Galaxy", comentou outra; "Fico pensando se essa galerinha acha mesmo que esse povo não tem condições pra comprar um Iphone ou só são trouxas mesmo", disparou uma terceira.

Ela tirando da sacola sem perceber que era o celular 🗣️ pic.twitter.com/Z7xZLGl05u — rogĒr 🦣 (@rogerdelegado) February 24, 2024





