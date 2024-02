Reprodução/Globo BBB 24: web pede expulsão de Beatriz e a compara a Ana Renault

Beatriz virou um dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, por conta de uma interação com Lucas Henrique durante o show de Joelma no BBB 24.

Enquanto a cantora interpretava uma música com o brother como "ator", a sister acabou o agarrando e deu "tapas" em seu rosto duas vezes.

As imagens viralizaram nas redes sociais e alguns internautas pediram pela expulsão da vendedora do Brás. Inclusive, os usuários compararam os tapas de Bia com a agressão de Ana Paula Renault em Renan, no BBB 16.





"Meu Deus do céu essa mona é maluca! Daqui a pouco ela tá falando que o povo se incomoda com a alegria dela, mermao se isso for alegria eu prefiro viver triste", comentou um; "Essa Beatriz é insuportável. Deixou o Xande super desconfortável com os berros na frente do palco, os toques nele, se meteu na frente do Lucas quando a Joelma estava dando atenção a ele", declarou outra.

