BBB 24:Fernanda, Wanessa e mais: quem deve ir ao paredão deste domingo

Neste domingo (25), acontece mais uma formação do paredão e, claro, que com o decorrer das dinâmicas, os alvos da semana já começam a aparecer. Com Beatriz na liderança e Michel como Anjo, os participantes colocaram a cabeça para trabalhar para a berlinda.





Formação do paredão

A líder da semana, Beatriz, irá indicar entre Rodriguinho, Fernanda, Giovanna. Michel entrou na mira, mas conquistou a prova do Anjo. Já Isabelle, dupla da sister na prova, também poderá emparedar uma pessoa.

A dona do Poder Curinga, Leidy Elin, conquistou o poder de indicar uma pessoa ao paredão.

E como de costume, o mais votado da casa também entra na berlinda. Todos, com exceção do indicado pelo líder, participam da prova Bate-Volta.

Alvos da Líder

Após se coroar Líder, Beatriz precisou indicar quatro participantes para uma pré-indicação. Fernanda, Rodriguinho, Michel e Giovanna receberam as pulseiras.

As escolhas da vendedora deram o que falar na casa, principalmente pela ausência de Lucas Henrique, que indicou a sister ao paredão.

Na madrugada, Beatriz comentou com Alane que os verdadeiros focos para indicação são Rodriguinho e Fernanda.

Poder da Palavra

Na manhã deste sábado (24), Leidy Elin arrematou o Poder Curinga e, com ele, indicará pessoa ao paredão.

Confabulando sobre o poder, a sister contou para Beatriz e Alane que se tiver como indicar alguém coloca Davi ou Michel. No papo, a líder da semana afirmou que se estivesse no lugar dela, mandaria Michel a berlinda.

Votos da casa

Mesmo faltando a revelação da dinâmica de votos, os brothers e sisters estão se preparando para a formação do paredão.

Em conversa com Wanessa Camargo, Yasmin Brunet disse que acredita que MC Bin Laden vote na cantora, mas aposta que ele não a puxaria em um contragolpe para não enfrentar o paredão com a famosa.

Michel confidenciou que sua primeira opção de voto é Bin Laden. Já as aliadas do Puxadinho, Giovanna e Raquele, disseram que provavelmente irão votar em Wanessa.

