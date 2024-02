Reprodução/Instagram - 21.02.2024 Marido de Gretchen atualiza estado de saúde da cantora após cirurgia delicada





Diagnosticada com adenomiose, Gretchen precisou passar por uma cirurgia para retirada do útero. Na manhã desta quarta-feira (21) o marido da cantora, Esdras de Souza, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e atualizar o estado de saúde da artista.

Em uma sequência de vídeos publicados nas redes sociais, ele contou que a artista está se recuperando muito bem e que não se queixou de dores até o momento. "Ela teve uma noite perfeita e sem dor. Mas, de certa forma, eu até já sabia disso, principalmente pelo fato de ela já ter feito cinco cesáreas ao longo da vida", iniciou.





Na sequência, Esdras surpreendeu ao revelar que a eterna rainha do rebolado já até levantou da cama e saiu do quarto. "Mas cadê ela? Ela já está por aí, gente! Vocês sabem como ela é, né? Já levantou, tomou banho, lavou e secou o cabelo, colocou a cinta e está até se maquiando", declarou ele.

"A cama dela tá aqui vazia. Estou procurando ela, mas não a acho. Acredito que ela deve estar ali conversando com algumas enfermeiras. Mas é isso, só notícias boas. Eu sabia que ela teria essa recuperação rápida. Obrigado por tudo", finalizou Esdras.





Na última terça-feira (21), Gretchen usou as redes sociais para rebater as críticas sobre a operação . Nas redes sociais, a cantora discutiu a importância de realizar procedimentos cirúrgicos em hospitais confiáveis e acabou se irritando com um comentário de um seguidor.

Entre os comentários na postagem da celebridade, um usuário expressou sua desaprovação em relação à quantidade de cirurgias realizadas por Gretchen. "Essa mulher vai acabar morrendo na mesa de operação. Fica procurando confusão", alfinetou.

Sem papas na língua, a famosa rebateu: "ridículo. Idiota. Burro! Nenhuma mulher opta por retirar o ÚTERO como passatempo. Você está maluco? Estude e informe-se antes de falar besteira", repreendeu Gretchen, destacando a gravidade da adenomiose e sugerindo o cancelamento do internauta pelas declarações. "Adenomiose não é brincadeira. Você merece ser cancelado por isso", concluiu ela.

