orlando oliveira Gretchen no Bloco do Agrada Gregos no Ibirapuera





Gretchen mostrou que já deu início às comemorações do Carnaval. A eterna rainha do rebolado chamou a atenção dos foliões neste sábado (10) ao surgir caracterizada de sereia no blobo Agrada Gregos, um dos blocos de rua que agitaram São Paulo.



"Vocês pensam que eu durmo no Carnaval? Que nada. Ontem estava em Salvador e hoje acordei cedo para o Agrada Gregos, bloco que agita o Ibirapuera, em São Paulo. O Esdras dormiu até mais tarde. Eu saí cedo da cama. Afinal, quis caprichar no visual", contou ela nas redes sociais.























Nas fotos, a cantora apareceu com um biquíni de conchas e cantando muito no trilho do bloco.



Neste ano, o Agrada Gregos se juntou ao TikTok, que transmitiu toda a farra em uma live exclusiva na plataforma. O ator Diego Martins, que interpretou o personagem Kelvin em Terra e Paixão, esteve por lá no papel de anfitrião do aplicativo.

