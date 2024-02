Reprodução/Instagram Jenny critica Gretchen após comentário em foto de Bia Miranda

Um novo episódio da briga entre Jenny Miranda e Gretchen nesta sexta-feira (9). A influenciadora apareceu nos Stories do Instagram revoltada com um comentário da cantora na foto de Bia Miranda.

A ex-A Fazenda 14, que está grávida do primeiro filho, Kaleb, compartilhou um registro exibindo a barriga e ganhou uma declaração da artista.





"Iti Malia, vovó. Que gravidinha mais linda, mais charmosa. A Bisa já ama muito", escreveu ela.

Ao ver a repercussão do comentário, Jenny apareceu nas redes sociais e detonou a cantora. "Já acordei irritada com o título 'Gretchen comemora que vai ser bisa'. 'Bisa já ama'. Bisa é o car*alho. Você não ama nem a você. Nunca nem criou teus filhos", começou ela.

A ex-A Fazenda 15 disse que Gretchen as adoções seriam uma forma de limpar a imagem. "Você era conhecida como atriz pornô. Não tinha ênfase nenhuma na mídia e assim você carregou essa história de amor pelos filhos. Quando o Enrico nasceu, você dizia: 'meu neto', mas na primeira oportunidade você me deu um pé na bunda", completou ela.

Jenny ainda pontou que a filha estaria cega. "Ela é uma adolescente ainda, mas vai ser mãe e os olhos dela vão servir para ver muita coisa, inclusive sobre você. Segura a tua onda porque a minha filha não é da sua família", concluiu.

Bia Miranda também fez questão de comentar a nova treta familiar. "Eu não sou da família de ninguém. Minha família estou construindo agora. Me deixa em paz!", pediu ela em um perfil de fofoca do Instagram.

