21.02.2024 Jade Picon expõe absurdos que já escutou dos homens e fãs especulam donos das falas





Jade Picon movimentou as redes sociais ao compartilhar com os seguidores os maiores absurdos que já escutou de homens durante a vida. A influenciadora publicou um vídeo expondo algumas situações no TikTok e levantou suspeitas sobre os possíveis autores dos comentários, uma vez que a famosa já se relacionou com nomes como Neymar, Paulo André e MC Daniel surgiram.

"Vamos começar pelo dia que eu ouvi: você tem noção que está do lado do homem mais gostoso do Brasil? Neste momento eu fiquei paralisada e não acreditei. A autoestima do homem merece ser encapsulada e vendida", começou ela. A fala foi a mais comentada pelos internautas. "O primeiro deve ser o Neymar"; "Já veio ele na mente"; "Não duvido", apostaram alguns perfis. Outros preferiram ir por um caminho diferente para tentar adivinhar de quem Jade estava falando: "Está com cara de ter sido algum MC que falou isso"; "Pensei no MC Daniel", disseram.





O nome de João Guilherme, ex-namorado de Jade, também foi dito por alguns seguidores. O atleta Paulo André, com quem a influenciadora viveu um affair no BBB 22, foi outro citado nos comentários da postagem. "O primeiro foi o PA, certeza"; "Errado ele não estaria", comentaram.





A segunda situação apontada por Jade foi: "A pessoa me mostrou a foto de uma menina de biquíni, da qual ele sabia que eu tinha um pouquinho de ciúmes, deu um zoom na bunda dela e falou: 'Uau, olha essa bunda'".





A influenciadora continuou com outras frases, dando a entender que se referia a diversas aventuras amorosas. "Eu não sabia que ela era muito sua amiga". "A pessoa falou assim: 'Você viu como eu te respeitei, né?'. Como se fosse o máximo a pessoa fazer o mínimo, o básico". "Também cheguei a ouvir: 'Por que você fica lutando contra a sua vontade? Eu sei que você quer me beijar. Quando na verdade eu não queria e eu já tinha dito 'eu não quero'". "Você não ama ninguém. No máximo, um pouquinho o seu irmão", finalizou.

