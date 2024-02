Reprodução/Instagram - 19.02.2024 Jade Picon passa perrengue em aeroporto e desabafa





Jade Picon desabafou com os seguidores após passar uma madrugada de perrengue no aeroporto nesta segunda-feira (19). Nas redes sociais, a influenciadora revelou que perdeu uma oportunidade de trabalho e expôs um perrengue que passou no aeroporto.

"Peguei meu voo ontem para São Paulo, onde eu pegaria um outro voo para fora do Brasil, onde eu pegaria um outro voo e, depois, mais um voo para chegar no destino final, já que não tinha direto por ser um destino mais afastado. Cheguei em São Paulo e o voo que seria às 00:30 passou a ser 4:30. Atrasou muito. E aí nem preciso continuar, né? Deu tudo errado. Ou deu o que era para dar", disse.





















Jade revelou que ficou chateada com a situação, mas tentou ser positiva sobre o ocorrido e reforçou que voltou para a casa no Rio de Janeiro.

"Eu não ia conseguir o último voo há tempo para fazer o trabalho. Eu fiz todo o caminho de volta e peguei um voo para o Rio de Janeiro às 5 da manhã e cá estou eu. É claro que eu estou chateada por ter perdido a oportunidade, eu estava bem feliz. Mas, é isso, dependendo do ângulo, todo problema é uma benção. Eu não sou de reclamar. Eu olho para as coisas e vejo que estou saudável”, finalizou ela, que em seguida, botou um biquíni, óculos escuros e partiu para a praia. "Adivinhem para onde eu vou? (risos) Vou para o meu futevôlei, dar um mergulho no mar e agradecer por tudo. Pela vida. Às vezes a gente não entende certas coisas".

