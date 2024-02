Reprodução/Instagram Ex-BBB Paula causa polêmica com resultado da harmonização de glúteo

A ex-BBB Paula causou polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (21) ao mostrar o resultado da harmonização de glúteo. A biomédica diz fazer o protocolo do procedimento estético há um ano.

Através do Instagram, Paula divulgou os responsáveis pelo procedimento e enalteceu o resultado do bumbum. Apesar disso, as fotos compartilhadas dividiram a opinião dos seguidores.

"Há 1 ano atrás, conquistei resultados incríveis com o @ellansebrasil e hoje o meu 'bumbum francês' seguirá intacto", dedicou na legenda da publicação.

Nos comentários, internautas se mostraram relutantes quanto ao resultado da harmonização. "Acho extremamente exagerado Paula tu era linda com seu de antes", comentou um seguidor.

"Nada contra.... mas academia em um ano resolvia. Importante é estar feliz", comentou outra internauta.

"Gente se ela tá feliz assim deixa a mulher em paz, quantas mulheres aqui dando pitaco e falando que não tá natural, mas se tivesse dinheiro faria o mesmo, [...] vamos respeitar a escolha dela, se ela tá feliz o mínimo que podemos fazer é ficar feliz por ela também", defendeu uma terceira.