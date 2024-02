Reprodução / TV Globo BBB 24: Wanessa afirma ter medo de pessoas como MC Bin Laden: ‘Tremendo’

Na madrugada desta quarta-feira (21), Wanessa e Yasmin falavam da briga entre Michel e MC Bin Laden. A cantora disse ter “medo” do tipo de pessoa que age como o funkeiro.

"Ele pode ficar nervoso. Ele e Davi, naquela discussão que eles tiveram, estava um 'pá, pá, pá' no outro, os dois estavam gritando, aí é outra parada. O do Michel me incomodou muito. Eu vi Michel tremendo, sabe? Então eu me senti no lugar", relembrou.

A artista afirmou ter medo de pessoas que se comportam como o MC durante brigas. “Porque se eu for falar um negócio para Bin que ele se irrita, ele vai ficar daquele jeito comigo? Tudo bem que com Cunhã [Isabelle] ele não fez, ele manteve um pouco a linha”, expôs, comparando a briga de MC Bin Laden com os homens e com Isabelle.

“Na vida, você vai ficar indignado um milhão de vezes. Toda vez você vai para cima assim? Vai resolver no grito? Dali você vai para quê, para porrada? É assim que se resolve as coisas?", finalizou questionando.