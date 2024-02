Reprodução/Instagram - 11.02.2024 Whindersson Nunes desabafa após internação de amigo





Whindersson Nunes surpreendeu os seguidores ao fazer um desabafo nas redes sociais sobre um assunto delicado. Em seu perfil oficial no X, o antigo Twitter, o humorista revelou ter internado um amigo com paranoia e aproveitou para fazer uma reflexão sobre saúde mental.

"Internei mais um amigo com paranoia, dizendo que trabalha com o presidente dos Estados Unidos e tudo, quebrando as coisas, protejam suas mentes, meus amigos", desabafou o youtuber na publicação.























Um internauta, então, compartilhou um estudo que aponta as consequências do uso de maconha: "Cuidado, irmão", escreveu o usuário, já que recentemente Whindersson postou uma foto em que aparecia fumando.

Assim que viu o comentário, o famoso respondeu: "Não foi o caso, amigo. No texto diz efeitos diferentes, pessoas se dão bem e pessoas não se dão bem, como qualquer coisa, nozes, amendoim, ou sei lá, dipirona", garantiu ele.

Internei mais um amigo com paranoia, dizendo que trabalha com o presidente dos Estados Unidos e tudo, quebrando as coisas, protejam suas mentes meus amigos 🙏🏼 — Whindersson (@whindersson) February 20, 2024



Outros seguidores deixaram mensagens de apoio. "As pessoas estão cada vez mais precisando cuidar da saúde mental. Espero que o seu amigo fique bem", desejou um. "As pessoas estão cada vez mais precisando cuidar da saúde mental. Espero que o seu amigo fique bem", falou outro.

