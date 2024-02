Reprodução/Instagram Whindersson Nunes brinca com falta de polemicas na internet





Whindersson Nunes movimentou as redes sociais ao comentar sobre a falta de polêmicas nos últimos dias. No Twitter, o humorista brincou com a situação e ainda citou alguns nomes que costumam causar repercussão nas redes sociais.



“Ninguém trai mais ninguém. Gkay se aquietou, Deolane está em paz, Carlinhos Maia passeando… Nenhuma polêmica, tá muito quieto. Acho que o mundo acaba esse ano”, escreveu o influenciador.







Nos comentários, amigos e seguidores brincaram com a situação e relembraram o artista que recentemente o nome dele estava envolvido em uma discussão nas redes sociais após dizer que gostaria de ser pai novamente. “Meu filho, não tem nem uma semana que tu tava fazendo polêmica”, disparou um seguidor. “Verdade, arruma uma namorada para as polêmicas voltarem”, comentou outro. “Esperando pela bomba”, disse um terceiro







Recentemente, Whindersson Nunes gerou debate nas redes sociais ao contar que perdeu um segundo filho e expressar o desejo de ser pai através de uma barriga solidária. Ele também se recusou a explicar o término com a ex-noiva, Maria Lina, pois segundo o comediante "iria ficar mais bonito para ele", o que causou ainda mais repercussão.



Entre muitas críticas, uma pessoa disse que o influenciador abandonou a ex-noiva no processo de luto e não deu nenhum auxílio para ela. "Eu conto se ela deixar, mas se eu contar fica mais bonito pra mim do que pra ela. Como vocês são o diabo, melhor você xingar a mim mesmo. Mas eu queria ver tua cara quando soubesse", respondeu ele, com emojis de risada, deixando a dúvida no ar sobre o que realmente aconteceu entre ele e Maria Lina. Depois, o artista disse que prefere não se defender mais dos comentários negativos ao seu respeito: "Me parece que eles [internautas] pensam que sabem da minha vida com minhas ex, e eu só não posso falar por que, em minha mente, um relacionamento a dois pode ser discutido em público se os dois concordarem".



"Filho não deveria servir para curar dor de ninguém. Absolutamente ninguém vai substituir o filho que você perdeu, nem um biológico, nem um adotivo. Será outra pessoa e acho que as pessoas deveriam se curar antes de ter filho, seja da forma que for", rebateu uma pessoa. Em seguida, ele rebateu: "De onde você tira que eu quero ter filho pra substituir os que eu perdi? Qual o problema de vocês?".

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: