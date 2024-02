Reprodução/Instagram Preta Gil posa de biquíni após câncer e web exalta: 'Inspiração'

A cantora Preta Gil publicou os registros da viagem à Salvador, na Bahia, com os amigos. Recém-curada do câncer no intestino, a empresária foi enaltecida pelos internautas.

Através do Instagram, Preta Gil publicou uma coletânea de fotos que mostram a passagem pelo verão de Salvador. Em diversos cliques, a herdeira de Gil aparece de biquíni com as cicatrizes à mostra.

"Dump de um verão inesquecível!!!! SALVADOR 2024 te amo!!!!", dedicou na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs enalteceram a saúde e nova fase que a cantora está vivendo. Em 2023, ela enfrentou o tratamento contra o câncer de intestino, onde passou meses com a bolsa de ileostomia.

"Você é exemplo para qualquer pessoa que enfrentou uma luta como essa e hoje está aí com todas as garras, linda, feliz e lutando aproveitando tudo que deixou parado no tempo enquanto estava lutando e agora é só vitória, parabéns preta Gil eu sou sua fã", declarou uma seguidora.



"Guerreira❤️ cada cicatrize é uma vitória, o retrato da mulher brasileira, vitoriosa, forte e absoluta", escreveu outra. "Inspiração!! Já usei bolsa de colostomia por conta de um erro médico e sei bem o que é esse momento. Graças a Deus, o tempo cura tudo...", enalteceu outra.