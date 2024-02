Reprodução/Instagram Nasce Luna, primeira filha de Mirella Santos e Gabriel Farias





Nesta terça-feira (20), Mirella Santos compartilhou com os fãs o registro do parto da primeira filha, Luna. A recém-nascida é fruto do relacionamento com o surfista Gabriel Farias, conhecido como Zinho. No vídeo publicado, Zinho e a irmã de Mirella, Mariely, aparecem acompanhando o momento e dando apoio à influenciadora. ‘O dia mais feliz da nossa vida, Luna’, escreveu Mirella na legenda.





















A postagem ainda recebeu uma música original dedicada à Luna. ‘Como um presente enviado do céu, Luna’, diz a última linha da canção. A influenciadora deu à luz a primeira filha no dia 07 de fevereiro.







Na publicação, amigos e fãs deixaram comentários emocionados: ‘Que vídeo lindo’, ‘Perfeição’, ‘Chorando aqui', ‘Emocionante demais’.

MC Loma e Mariely Santos também deixaram comentários na publicação de Mirella: ‘Te amo, lindinha’ e ‘Meu Deus, Titia! Chorei tudo de novo’.

