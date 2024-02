Reprodução/Instagram - 08.02.2024 Mirella Santos mostra registros momentos antes do parto





Mirella Santos começou a quinta-feira (8) revelando momentos inéditos horas antes de dar luz a primeira filha, Luna. No Instagram, a influenciadora publicou uma sequência de cliques ao lado do companheiro, Gabriel Farias, e não conteve a alegria ao falar da primeira experiência com a maternidade.

"Horas antes de conhecer o maior amor do mundo", escreveu ela na legenda do post. Nas fotos, Mirella aparece no hospital abraçando o marido enquanto se preparava para o parto.





Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios ao casal. "Ansiosa para o relato do parto, imagina que essas duas passaram", escreveu um. "A gravidez mais rápida que ja acompanhei", brincou outro. "Ansiosa pra ver o vídeo desse nascimento. Nasceu uma mãe e nasceu um pai! Os melhores para a Luna", disse um terceiro.





A recém-nascida nasceu na última quarta-feira (7) e já é um sucesso nas redes sociais. Seguindo o sucesso da mãe, Luna conquistou um milhão de seguidores no Instagram em menos de 6 horas do seu nascimento .

A bebê já está com 2, 3 milhões seguidores no perfil, que crescem a cada minuto.

Os novos papais anunciaram a chegada da herdeira com os registros do parto , que também contou com a presença de Marielly Santos, irmã de Mirella e dupla das Gêmeas Lacração.

